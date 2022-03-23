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    Ибрагимович: Меня пугают мысли о завершении карьеры

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что его пугают мысли о завершении карьеры.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «У меня есть страх по этому поводу: а что дальше?

    У меня будут определенные возможности, у меня будет много предложений. Но такого адреналина, который можно получить на футбольном поле, я больше нигде не найду.

    Я буду продолжать играть до тех пор, пока это возможно, и просто наслаждаться моментом», — приводит слова 40-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.

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    • Ранее сообщалось, что «Милан» в ближайшее продлит контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон.

    В текущем чемпионате Италии Ибрагимович провел 18 матчей, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

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