Ибрагимович: Меня пугают мысли о завершении карьеры

Нападающий «Милана»признался, что его пугают мысли о завершении карьеры.

«У меня есть страх по этому поводу: а что дальше?

У меня будут определенные возможности, у меня будет много предложений. Но такого адреналина, который можно получить на футбольном поле, я больше нигде не найду.

Я буду продолжать играть до тех пор, пока это возможно, и просто наслаждаться моментом», — приводит слова 40-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Милан» в ближайшее продлит контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон.

В текущем чемпионате Италии Ибрагимович провел 18 матчей, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.