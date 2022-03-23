Ибрагимович: Меня пугают мысли о завершении карьеры

Златан Ибрагимович Фото: globallookpress.com
«У меня есть страх по этому поводу: а что дальше?
У меня будут определенные возможности, у меня будет много предложений. Но такого адреналина, который можно получить на футбольном поле, я больше нигде не найду.
Я буду продолжать играть до тех пор, пока это возможно, и просто наслаждаться моментом», — приводит слова 40-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что «Милан» в ближайшее продлит контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон.
В текущем чемпионате Италии Ибрагимович провел 18 матчей, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.