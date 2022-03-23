Файзулин: Не хочется, чтобы чемпионат России стал междусобойчиком

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Россиивысказался по поводу отстранения всех российских команд от участия в международных турнирах.

«Это потеря для всех: болельщиков, переживающих за сборную, пацанов, не имеющих возможности сыграть на чемпионате мира. Такого шанса больше может не быть.

Единственный позитивный момент вижу в том, что в топ-клубах будет играть больше русских футболистов. И, естественно, потянется цепочка: ребята из ФНЛ станут переходить на более высокий уровень, появится шанс у молодежи.

Однако, конечно, очень важно играть в еврокубках. Надеюсь, санкции снимут как можно быстрее — не хочется, чтобы чемпионат России стал каким-то междусобойчиком», — приводит слова Файзулина Bobsoccer.