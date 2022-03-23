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    Евгений Гинер: ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство

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    Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) высказался о планах московской команды.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    «ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».

    Сегодня, 23 марта, на заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Также было отклонено предложение клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги в текущем сезоне.

  • Исполком РФС не принял предложение РПЛ о расширении лиги до 18 команд
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    • Если бы комитет организации утвердил изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из Высшей лиги не вылетела ни одна команда. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.

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