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    В «Динамо» отреагировали на исключение Захаряна из рейтинга Goal

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    В «Динамо» ответили на исключение Арсена Захаряна из рейтинга лучших молодых футболистов по версии Goal.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Еще неделю назад наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам Goal.com. Мы его опубликуем завтра и расшарим вам в скором времени.

    Неделю назад представитель сайта и премии уверял, что, образно говоря, футбол вне политики и что Заха будет в списке. У меня есть переписка. Нас не уведомили об исключении Захи. И, честно говоря, это самое странное, что может быть.

    Мы не вправе влиять на чужие премии и для нас это не так важно — ну выбрали или не выбрали. Но само отношение вызывает очень большое удивление.

    Отметим, что до странного решения Захарян был единственным игроком из России, который в этой премии был так высоко. В этом году он был единственный из России.

    По просьбе Goal мы сделали с ним интервью, и ему должны были доставить приз: фактически это вхождение в сборную топ-11 лучших молодых игроков мира.

    Еще раз хотим сказать: это была полная инициатива данного сайта — учредить премию и включить в нее кого бы то ни было.

    Мы рады, что Захарян объективно заслужил этот результат своей игрой, работой, самоотдачей — по мнению экспертов. Непонятно, по какому поводу нужно исключать», — передает слова пресс-службы московского клуба Sports.ru.

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