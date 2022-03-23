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    Баринов: Потенциал остаться без еврокубков — это тяжело, это влияет на мотивацию

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    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался об отстранении российских клубов и сборных.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    Напомним, что УЕФА и ФИФА запретили российским клубам и сборным выступать в турнирах под своей эгидой.

    «Всегда с удовольствием ехал в сборную. Не сомневался и сейчас. Здесь перезагрузимся — и будем готовиться к чемпионату. Разрешил ли Карпин сахарку? Такого нет. Все строго.

    Решения ФИФА не хочу обсуждать — все знают, как к нам относятся, пусть это останется на их совести. Говоря по-футбольному, душат нас.

    Не будет официального матча у сборной? Нам этого не объяснили. Может, кого-то бы задело в ФИФА или УЕФА, что мы бы играли открытый матч.

    Потенциал остаться без еврокубков — это тяжело, это влияет на мотивацию. Надо надеяться и верить, что скоро все закончится — будут Лига чемпионов и Лига Европы.

    С чемпионатом мира — это вообще все печально. На данный момент не думаю, что у нас есть шансы сыграть. Моя мотивация играть сейчас — выиграть призы в РПЛ.

    Отъезд россиян в Европу? Думаю, хорошего игрока и в нынешней ситуации заберут», — сказал Баринов «Матч ТВ».

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