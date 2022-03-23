Баринов: Потенциал остаться без еврокубков — это тяжело, это влияет на мотивацию

Полузащитники сборной Россиивысказался об отстранении российских клубов и сборных.

Напомним, что УЕФА и ФИФА запретили российским клубам и сборным выступать в турнирах под своей эгидой.

«Всегда с удовольствием ехал в сборную. Не сомневался и сейчас. Здесь перезагрузимся — и будем готовиться к чемпионату. Разрешил ли Карпин сахарку? Такого нет. Все строго.

Решения ФИФА не хочу обсуждать — все знают, как к нам относятся, пусть это останется на их совести. Говоря по-футбольному, душат нас.

Не будет официального матча у сборной? Нам этого не объяснили. Может, кого-то бы задело в ФИФА или УЕФА, что мы бы играли открытый матч.

Потенциал остаться без еврокубков — это тяжело, это влияет на мотивацию. Надо надеяться и верить, что скоро все закончится — будут Лига чемпионов и Лига Европы.

С чемпионатом мира — это вообще все печально. На данный момент не думаю, что у нас есть шансы сыграть. Моя мотивация играть сейчас — выиграть призы в РПЛ.

Отъезд россиян в Европу? Думаю, хорошего игрока и в нынешней ситуации заберут», — сказал Баринов «Матч ТВ».