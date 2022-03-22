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    УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ

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    УЕФА на своем официальном сайте объявил о новых изменениях в регламентах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

    УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ
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    УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ

    Отмечается, что участникам еврокубков разрешили до 1 апреля включить в заявку новых игроков, которые ранее выступали в РПЛ и УПЛ. Однако один клуб не может дозаявить больше двух новых футболистов.

    Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из чемпионата России приостанавливать контракты со своими командами в одностороннем порядке до конца сезона.

    Российскую Премьер-лигу уже покинуло свыше десятка легионеров.

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