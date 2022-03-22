УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ

УЕФА на своем официальном сайте объявил о новых изменениях в регламентах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Отмечается, что участникам еврокубков разрешили до 1 апреля включить в заявку новых игроков, которые ранее выступали в РПЛ и УПЛ. Однако один клуб не может дозаявить больше двух новых футболистов.

Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из чемпионата России приостанавливать контракты со своими командами в одностороннем порядке до конца сезона.

Российскую Премьер-лигу уже покинуло свыше десятка легионеров.