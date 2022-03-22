Защитник «Рубина» Бегич улетел в Хорватию после матча с ЦСКА

Защитник «Рубина»улетел из России в Хорватию к семье сразу после матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:6), информирует «Чемпионат»

Согласно сведениям источника, футболист пока не приостанавливал контракт с казанским клубом. Более того, зимой Бегич заявил о намерении получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

20 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» набрал 25 очков и идёт на 10-м месте в таблице.