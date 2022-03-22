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    Защитник «Рубина» Бегич улетел в Хорватию после матча с ЦСКА

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    Защитник «Рубина» Силвие Бегич улетел из России в Хорватию к семье сразу после матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:6), информирует «Чемпионат».

    Бегич Силвие
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    Бегич Силвие

    Согласно сведениям источника, футболист пока не приостанавливал контракт с казанским клубом. Более того, зимой Бегич заявил о намерении получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

    20 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

    ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» набрал 25 очков и идёт на 10-м месте в таблице.

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