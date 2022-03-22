В «Рубине» прокомментировали информацию о поездке Бегича в Хорватию

В «Рубине» прокомментировали информацию о том, что защитник казанской командыулетел из России в Хорватию сразу после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:6).

«Бегич как и обычно улетел к себе домой. У команды три дня выходных», — сообщили корреспонденту «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что футболист улетел в Хорватию, но пока не приостанавливал контракт с казанским клубом. Более того, зимой Бегич заявил о намерении получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

Напомним, 20 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.