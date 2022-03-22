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    Плимут Аргайл — Челтнем Таун. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.03.2022 в 22:45 начнется матч в Первой Лиге Англии Плимут Аргайл — Челтнем Таун

    Футбол Футбол Англии
    Плимут Аргайл и Челтнем Таун начнут матч в 22:45 в Первой Лиге Англии, 22.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Челтнем Таун» — «Плимут Аргайл» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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