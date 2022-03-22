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    «Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с Ориги

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    Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, скорее всего, летом перейдет из английского клуба в «Милан» бесплатно.

    Дивок Ориги
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    Дивок Ориги

    По данным журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдцы не планируют продлевать контракт с 26-летним форвардом. Бельгиец хочет сменить клуб, чтобы получить новый вызов в карьере.

    «Милан» уверен, что в скором времени договорится с игроком, который выступает за «Ливерпуль» с июля 2014 года.

    В переговорах между итальянским клубом и агентами Ориги есть прогресс. Сообщалось, что «Милан» дает Ориги 4-летний контракт на 3,5 млн евро в год.

    В этом сезоне центрфорвард забил 5 голов и отдал 3 передачи в 14 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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