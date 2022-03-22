«Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с Ориги

Дивок Ориги Фото: globallookpress.com
По данным журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдцы не планируют продлевать контракт с 26-летним форвардом. Бельгиец хочет сменить клуб, чтобы получить новый вызов в карьере.
«Милан» уверен, что в скором времени договорится с игроком, который выступает за «Ливерпуль» с июля 2014 года.
В переговорах между итальянским клубом и агентами Ориги есть прогресс. Сообщалось, что «Милан» дает Ориги 4-летний контракт на 3,5 млн евро в год.
В этом сезоне центрфорвард забил 5 голов и отдал 3 передачи в 14 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.