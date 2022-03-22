«Ман Сити» возглавил список клубов с самым высоким доходом

Джек Грилиш и Рахим Стерлинг Фото: globallookpress.com
В тройке оказались «Реал» 640,7 млн евро и «Бавария» 611,4 млн. «Зенит» вошел в топ-20 рейтинга с доходом 212 млн евро.
Рейтинг выглядит так:
1. «Манчестер Сити» — 644,9 млн евро
2. «Реал Мадрид» — 640,7
3. «Бавария» — 611,4
4. «Барселона» — 582,1
5. «Манчестер Юнайтед» — 558
6. «Пари Сен-Жермен» — 556,2
7. «Ливерпуль» — 550,4
8. «Челси» — 493,1
9. «Ювентус» — 433,5
10. «Тоттенхэм» — 406,2
11. «Арсенал» — 366,5
12. «Боруссия» Дортмунд — 337,6
13. «Атлетико» — 332,8
14. «Интер» — 330,9
15. «Лестер» — 255,5
16. «Вест Хэм» — 221,5
17. «Вулверхэмптон» — 219,2
18. «Эвертон» — 218,1
19. «Зенит» — 212 млн
20. «Астон Вилла» — 207,3