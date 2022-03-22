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    «Ман Сити» возглавил список клубов с самым высоким доходом

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    Консалтинговая компания Deloitte представила рейтинг клубов с самым высоким доходом. Его возглавил «Манчестер Сити» с показателем в 644,9 млн евро.

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    В тройке оказались «Реал» 640,7 млн евро и «Бавария» 611,4 млн. «Зенит» вошел в топ-20 рейтинга с доходом 212 млн евро.

    Рейтинг выглядит так:

    1. «Манчестер Сити» — 644,9 млн евро

    2. «Реал Мадрид» — 640,7

    3. «Бавария» — 611,4

    4. «Барселона» — 582,1

    5. «Манчестер Юнайтед» — 558

    6. «Пари Сен-Жермен» — 556,2

    7. «Ливерпуль» — 550,4

    8. «Челси» — 493,1

    9. «Ювентус» — 433,5

    10. «Тоттенхэм» — 406,2

    11. «Арсенал» — 366,5

    12. «Боруссия» Дортмунд — 337,6

    13. «Атлетико» — 332,8

    14. «Интер» — 330,9

    15. «Лестер» — 255,5

    16. «Вест Хэм» — 221,5

    17. «Вулверхэмптон» — 219,2

    18. «Эвертон» — 218,1

    19. «Зенит» — 212 млн

    20. «Астон Вилла» — 207,3

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