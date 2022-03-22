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    Гендиректор ЦСКА сообщил, что договорился с Акинфеевым о продлении контракта

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    Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб достиг договоренности с вратарём Игорем Акинфеевым о продлении контракта.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Встречался на днях с ним (с Акинфеевым. — Прим. "Чемпионата"), абсолютно всё согласовано. В случае с Игорем это не та история, когда всё должно быть на бумаге. Есть ряд технических моментов, но однозначно можно считать, что договор продлён. О сроках не могу сказать», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата».

    35-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. С 2004 по 2018 годы выступал в национальной сборной России, провёл за сборную 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира.

    Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

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