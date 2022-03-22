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    Фаулер: Симеоне не подходит «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший форвард «Ливерпула» Робби Фаулер высказался против назначения Диего Симеоне из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед».

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Я смеялся, когда услышал о том, что Гари Невилл предложил "Манчестер Юнайтед" назначить Диего Симеоне новым главным тренером. Я не говорю, что Симеоне играет в антифутбол, но то, как его команда иногда ведет себя на поле, вот эти ужасные вещи и тактика — все это не для "Манчестер Юнайтед".

    Даже если Диего что-то выиграет, долго мириться с этим болельщики не будут. Есть определенные ожидания от того, как команда должна играть, эти основы были заложены еще Басби и Фергюсоном. Он не понравится никому, кто любит футбол. Симеоне не подходит "Манчестер Юнайтед". Его идея — мешать играть соперникам», — приводит слова Фаулера Mirror.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» по итогам двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Атлетико» и вылетел из турнира.

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