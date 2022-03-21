Хави: Мы не ожидали, что настолько превзойдем «Реал» на его стадионе

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Реала» (4:0).

«Это радостный день для всех фанатов "Барсы". Мы могли забить и больше. Мы не ожидали, что настолько превзойдем "Реал" на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу. Но мы провели зрелищную игру, и я очень доволен.

Мы сыграли фантастически, и я очень доволен. Мы намного превзошли "Реал" и по игре, и по результату. Мы уходим с улыбкой до ушей. Нам нужно продолжать работать. Мы взяли 3 очка, но не титул. Нужно продолжать с максимальным смирением. Играя так, мы можем конкурировать с кем угодно.

Мне не нужна слава, лучше, чтобы она была у игроков и "Барселоны" в целом. Это командная победа, семейная победа. Я хочу славы для семьи "Барсы". Я здесь для этого», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 66 очками в 29 матчах продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 54 баллами после 28 игр поднялась на третье место.