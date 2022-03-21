Талалаев — о новости про конфликт с Семеновым: «Крысу» быстро найдем

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о конфликте с защитником команды Андреем Семеновым.

В воскресенье, 20 марта, телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что после матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3) футболист в нецензурной форме высказал свое недовольство Талалаеву, за что был оштрафован на 500 тысяч рублей и лишен капитанской повязки.

«Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного.

После каждой проигранной игры принимаются различные (иногда непопулярные) меры. Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата. Но "крысу" быстро найдем», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Слухи о конфликте опроверг и сам Семенов. В пресс-службе «Ахмата» также подтвердили, что данная информация не соответствует действительности.