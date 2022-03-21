Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный отцеплены от сборной России на мартовском сборе

отцеплены от состава сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве в период с 21 по 27 марта.

Как информирует пресс-служба национальной команды, футболисты не примут участие в сборе по решению медиков. Дополнительно в расположение команды вызваны Сергей Песьяков, Константин Кучаев и Константин Тюкавин.

⚡️ Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный пропустят УТС сборной России

Футболисты не примут участие в сборе по решению медиков. Дополнительно в расположение команды вызваны Сергей Песьяков, Константин Кучаев и Константин Тюкавин.

Подробности: https://t.co/q3Y9f1QeFM pic.twitter.com/kR0B6FaeYN — Сборная России (@TeamRussia) March 21, 2022

Напомним, сборная России должна была играть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022, однако ФИФА отстранила российскую национальную команду от международных турниров из-за ситуации на Украине. В освободившееся «окно» сборная России проводит учебно-тренировочный сбор.