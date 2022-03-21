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    Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный отцеплены от сборной России на мартовском сборе

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    Александр Ерохин, Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный отцеплены от состава сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве в период с 21 по 27 марта.

    Фёдор Смолов
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    Фёдор Смолов

    Как информирует пресс-служба национальной команды, футболисты не примут участие в сборе по решению медиков. Дополнительно в расположение команды вызваны Сергей Песьяков, Константин Кучаев и Константин Тюкавин.

    Напомним, сборная России должна была играть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022, однако ФИФА отстранила российскую национальную команду от международных турниров из-за ситуации на Украине. В освободившееся «окно» сборная России проводит учебно-тренировочный сбор.

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