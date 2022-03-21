Обамеянг прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом»

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: globallookpress.com
«Отличный день для команды, я очень счастлив, мы продолжаем двигаться вперед. Играли в свой футбол, рады победе. Когда ты играешь с такими парнями, ты можешь легко вписаться.
Я выложился по полной, подготовился и много работал. Мы можем говорить о возрождении», — цитирует Обамеянга Footmercato.
Напомним, Обамеянг стал игроком «Барселоны» в последний день январского трансферного окна, перейдя на правах свободного агента из лондонского «Арсенала».
В нынешнем сезоне Примеры он принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив семь голов и сделал одну результативную передачу.