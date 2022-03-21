Мбаппе: «ПСЖ» может победить со счетом 9:0, но люди все равно будут думать о Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен»прокомментировал поражение от «Монако» (0:3) в 29-м туре чемпионата Франции.

«Мы играли против отличной команды. Они проявили готовность к матчу, придерживались плана на игру.

Наша цель сейчас — попытаться завоевать десятый титул чемпиона страны. Остальное не имеет значения для людей. Мы можем победить со счетом 9:0, но люди продолжат думать о Лиге чемпионов.

Мы должны продолжать оставаться профессионалами и уважать друг друга. Уважайте болельщиков, которые поддерживают нас», — приводит слова Мбаппе L`Equipe.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

Напомним, «ПСЖ» проиграл мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.