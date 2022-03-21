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    Мбаппе: «ПСЖ» может победить со счетом 9:0, но люди все равно будут думать о Лиге чемпионов

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Монако» (0:3) в 29-м туре чемпионата Франции.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мы играли против отличной команды. Они проявили готовность к матчу, придерживались плана на игру.

    Наша цель сейчас — попытаться завоевать десятый титул чемпиона страны. Остальное не имеет значения для людей. Мы можем победить со счетом 9:0, но люди продолжат думать о Лиге чемпионов.

    Мы должны продолжать оставаться профессионалами и уважать друг друга. Уважайте болельщиков, которые поддерживают нас», — приводит слова Мбаппе L`Equipe.

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    • «ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

    Напомним, «ПСЖ» проиграл мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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