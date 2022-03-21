Мбаппе: «ПСЖ» может победить со счетом 9:0, но люди все равно будут думать о Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Мы играли против отличной команды. Они проявили готовность к матчу, придерживались плана на игру.
Наша цель сейчас — попытаться завоевать десятый титул чемпиона страны. Остальное не имеет значения для людей. Мы можем победить со счетом 9:0, но люди продолжат думать о Лиге чемпионов.
Мы должны продолжать оставаться профессионалами и уважать друг друга. Уважайте болельщиков, которые поддерживают нас», — приводит слова Мбаппе L`Equipe.
«ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.
Напомним, «ПСЖ» проиграл мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.