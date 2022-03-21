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    Анчелотти — о Модриче в роли «ложной девятки»: План оказался неудачным

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил решение выпустить полузащитника Луку Модрича на позиции «ложной девятки» в «эль-классико» в матче 29-го тура Ла Лиги (0:4).

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Мы стремились больше контролировать мяч, больше прессинговать, но после гола, при счёте 0:1, мы не пошли по плану, и они нас наказали. План не был хорошим. "Барселона" играла лучше и заслужила победу, но поражение не отправит нас в нокаут. Нужно смотреть вперёд и думать о том, что у нас всё равно есть преимущество в девять очков», — цитирует тренера «Реала» Football Espana.

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  • «Барселона» одержала гостевую победу со счетом 4:0 над мадридским «Реалом» в матче 29 тура Примеры. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу с разгромным счётом 4:0.

    После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. В активе «Королевского клуба» 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице, проведя на один матч меньше. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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