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    Нагельсманн намекнул на возможный уход Левандовски из «Баварии»

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил, что Роберт Левандовски может покинуть команду уже в этом году.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Ранее известный футбольный агент Пини Захави заявил, что «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт. Позже в клубе опровергли эту информацию, но ситуация по-прежнему остается неопределенной.

    «Я постоянно общаюсь с Робертом, мы все время обмениваемся мнениями.

    "Бавария" хочет сохранить Левандовски. Но не всегда все так просто», — приводит слова Нагельсманна известный журналист Фабрицио Романо.

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    • Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. 33-летний футболист зарабатывает 25 миллионов евро за сезон. «Бавария», по всей видимости, больше не хочет платить такие деньги, несмотря на всю значимость поляка для команды.

    Сообщалось, что «Бавария» планирует купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. При этом отмечается, что основными претендентами на норвежца остаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

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