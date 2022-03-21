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    Лаксальт: Пропущенный гол надломил футболистов «Динамо»

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    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

    Диего Лаксальт
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    Диего Лаксальт

    «Это был сложный матч, пропущенный гол усложнил игру. Психологически нас надломил пропущенный мяч. Соперник играл закрыто, но мы имели моменты. Искали моменты в атаке, могли забить.

    Не соглашусь с тем, что наша команда выглядит хуже, чем осенью, просто вторая часть сезона всегда сложнее. Оставшаяся часть чемпионата будет интересной. Ведь несколько команд ведут борьбу за призовые места. Мы должны думать о себе, исправлять ошибки и совершенствоваться», — передает слова Лаксальта ТАСС.

    «Динамо» с 43 очками занимает в таблице РПЛ второе место. «Ростов», набравший 22 очка, остался на 12-й позиции.

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