Лаксальт: Пропущенный гол надломил футболистов «Динамо»

Защитник «Динамо»прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

«Это был сложный матч, пропущенный гол усложнил игру. Психологически нас надломил пропущенный мяч. Соперник играл закрыто, но мы имели моменты. Искали моменты в атаке, могли забить.

Не соглашусь с тем, что наша команда выглядит хуже, чем осенью, просто вторая часть сезона всегда сложнее. Оставшаяся часть чемпионата будет интересной. Ведь несколько команд ведут борьбу за призовые места. Мы должны думать о себе, исправлять ошибки и совершенствоваться», — передает слова Лаксальта ТАСС.

«Динамо» с 43 очками занимает в таблице РПЛ второе место. «Ростов», набравший 22 очка, остался на 12-й позиции.