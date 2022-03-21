Комличенко: «Ростов» в чем-то даже превосходил «Динамо»

Нападающий «Ростова»прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

Комличенко перешел в «Ростов» из «Динамо» на правах аренды перед началом текущего сезона.

«Конечно, испытал особые эмоции перед игрой. Был очень рад увидеть всех партнеров по "Динамо".

Но все это отошло на второй план со стартовым свистком. Нам очень нужно было выиграть этот матч, мы приложили для этого максимум усилий и в процессе подготовки, и во время самой игры. Были очень близки к победе. Ни в чем не уступали сопернику, а в чем-то и превосходили.

Заслуженно повели в счете, но позволили отыграться им в самом конце. Ничья на выезде с "Динамо" это неплохо, но имели все шансы взять три очка», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».