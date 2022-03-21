ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВ одну калитку. «Барса» разнесла «Реал» на «Бернабеу»
  • 10:35
    • Нагельсманн намекнул на возможный уход Левандовски из «Баварии»
  • 09:07
    • Медведев потерял первую строчку рейтинга ATP
  • 06:57
    • Фритц стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе
  • 01:02
    • «Барселона» забила «Реалу» 4 безответных мяча
  • 00:42
    • «Аталанта» без Миранчука одолела «Болонью»
    Все новости спорта

    Комличенко: «Ростов» в чем-то даже превосходил «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов Динамо РПЛ Футбол России
    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

    Николай Комличенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Комличенко

    Комличенко перешел в «Ростов» из «Динамо» на правах аренды перед началом текущего сезона.

    «Конечно, испытал особые эмоции перед игрой. Был очень рад увидеть всех партнеров по "Динамо".

    Но все это отошло на второй план со стартовым свистком. Нам очень нужно было выиграть этот матч, мы приложили для этого максимум усилий и в процессе подготовки, и во время самой игры. Были очень близки к победе. Ни в чем не уступали сопернику, а в чем-то и превосходили.

  • Карпин: Есть разочарование из-за потери двух очков в матче с «Динамо»
  • Читайте по теме

    • Заслуженно повели в счете, но позволили отыграться им в самом конце. Ничья на выезде с "Динамо" это неплохо, но имели все шансы взять три очка», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА сумеет выбить «три в ряд» в серии с «Динамо»?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Первая встреча в Уфе получится голевой?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Ставка на ольстерцев и валлийцев
  • Экспресс дня 22 марта. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.14
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 22 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Челтенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Фиджи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры