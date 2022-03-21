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    Кобелев: У «Динамо» еще есть шансы на чемпионство

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    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результате матча бело-голубых с «Ростовом» (1:1) в рамках 22-го тура РПЛ.

    Андрей Кобелев
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    Андрей Кобелев

    «Давно уже говорим, что "Динамо" является конкурентом "Зенита" за первое место. Но сегодня у команды не получилось выиграть. Тем не менее имели преимущество — все бывает.

    Хотел бы думать, что гонка продолжается. У "Динамо" еще есть шансы на чемпионство. Я давно говорю, что у нас должна быть эта борьба до последних туров.

    "Ростов" сегодня выглядел очень хорошо: не давали динамовцам разбежаться, встречали очень высоко. Сегодня команда Карпина очень хорошо перекрывала атаки "Динамо".

    Грамотная игра», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

    После 22 туров «Динамо» с 43 очками идет вторым. У «Зенита», лидирующего в турнирной таблице РПЛ, в активе 48 очков.

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