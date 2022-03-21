Кобелев: У «Динамо» еще есть шансы на чемпионство

Андрей Кобелев Фото: globallookpress.com
«Давно уже говорим, что "Динамо" является конкурентом "Зенита" за первое место. Но сегодня у команды не получилось выиграть. Тем не менее имели преимущество — все бывает.
Хотел бы думать, что гонка продолжается. У "Динамо" еще есть шансы на чемпионство. Я давно говорю, что у нас должна быть эта борьба до последних туров.
"Ростов" сегодня выглядел очень хорошо: не давали динамовцам разбежаться, встречали очень высоко. Сегодня команда Карпина очень хорошо перекрывала атаки "Динамо".
Грамотная игра», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».
После 22 туров «Динамо» с 43 очками идет вторым. У «Зенита», лидирующего в турнирной таблице РПЛ, в активе 48 очков.