«ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой». Бийол заявил о желании остаться в команде

Полузащитник ЦСКАзаявил о желании остаться в стане «армейской» команды несмотря на ситуацию в мире.

«Всё хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. В сборную сейчас уезжаю, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой

У ЦСКА сейчас все очень хорошо, все счастливы. Топ-атмосфера в команде, у нас очень хорошие игроки. У команды все получилось, каждый футболист хорошо работает. Уверен, что максимум уже есть. Хотим и настраиваемся выиграть каждую игру до конца сезона», — приводит слова Бийола «Чемпионат».

На данный момент ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА разрешили легионерам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.