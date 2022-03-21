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    «ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой». Бийол заявил о желании остаться в команде

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    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил о желании остаться в стане «армейской» команды несмотря на ситуацию в мире.

    Яка Бийол
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    Яка Бийол

    «Всё хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. В сборную сейчас уезжаю, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой

    У ЦСКА сейчас все очень хорошо, все счастливы. Топ-атмосфера в команде, у нас очень хорошие игроки. У команды все получилось, каждый футболист хорошо работает. Уверен, что максимум уже есть. Хотим и настраиваемся выиграть каждую игру до конца сезона», — приводит слова Бийола «Чемпионат».

    На данный момент ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Напомним, ранее ФИФА и УЕФА разрешили легионерам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.

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