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    Дибала покинет «Ювентус» в конце сезона

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    Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил слухи о том, что форвард Пауло Дибала покинет клуб в конце сезона.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Мы не продлили контракт с Дибалой. С приходом Влаховича структура и техническое задание изменились», — приводит слова Арривабене журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

    Ранее «Ювентус» не сумел договориться с игроком о продлении контракта. Изначально клуб предлагал аргентинцу зарплату 11 млн в год, но затем изменил условия до 6-7 млн евро. Сторона футболиста оказалась недовольна предложением.

    В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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