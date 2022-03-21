Дибала покинет «Ювентус» в конце сезона

Генеральный директор «Ювентуса»подтвердил слухи о том, что форвардпокинет клуб в конце сезона.

«Мы не продлили контракт с Дибалой. С приходом Влаховича структура и техническое задание изменились», — приводит слова Арривабене журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Ранее «Ювентус» не сумел договориться с игроком о продлении контракта. Изначально клуб предлагал аргентинцу зарплату 11 млн в год, но затем изменил условия до 6-7 млн евро. Сторона футболиста оказалась недовольна предложением.

В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.