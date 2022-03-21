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    Дани Алвес провел 400-й матч за «Барселону»

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    Защитник «Барселоны» Дани Алвес в матче с мадридским «Реалом» провел 400-ю игру в футболке сине-гранатовых.

    Дани Алвес
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    Дани Алвес

    Встреча 29-го тура Примеры проходила на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:0.

    Алвес вышел на замену на 86-й минуте. Теперь на его счету 253 матча за «Барсу» в Ла Лиге, 82 — в Лиге чемпионов, 45 — в Кубке Испании, 12 — в Суперкубке Испании, 5 — в рамках Клубного чемпионата мира и 3 — в Суперкубке Европы.

    В нынешнем сезоне 38-летний бразилец принял участие в девяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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