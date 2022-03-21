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    Руководство «Реала» не уволит Анчелотти, если клуб выиграет ЛЧ или Примеру

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    Руководство «Реала» не будет увольнять Карло Анчелотти, если клуб выиграет Лигу чемпионов или Примеру, сообщает Marca.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    По информации источника, никто в руководстве «сливочных» не думает о принятии радикальных мер после поражения в «эль-классико». У Анчелотти есть еще один год по контракту, и на данный момент никто не думает о его расторжении. В раздевалке есть уверенность в тренере и его мастерстве. Все будет зависеть от итогового результата сезона. Если будет завоёван важный титул, никто не станет думать об увольнении итальянца. А у «Реала» все еще есть шанс выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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    • В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу с разгромным счётом 4:0.

    После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. В активе «Королевского клуба» 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице, проведя на один матч меньше. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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