Руководство «Реала» не уволит Анчелотти, если клуб выиграет ЛЧ или Примеру

Руководство «Реала» не будет увольнять, если клуб выиграет Лигу чемпионов или Примеру, сообщает Marca

По информации источника, никто в руководстве «сливочных» не думает о принятии радикальных мер после поражения в «эль-классико». У Анчелотти есть еще один год по контракту, и на данный момент никто не думает о его расторжении. В раздевалке есть уверенность в тренере и его мастерстве. Все будет зависеть от итогового результата сезона. Если будет завоёван важный титул, никто не станет думать об увольнении итальянца. А у «Реала» все еще есть шанс выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу с разгромным счётом 4:0.

После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. В активе «Королевского клуба» 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице, проведя на один матч меньше. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».