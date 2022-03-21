Бускетс высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге

Полузащитник «Барселоны»дал комментарий после победы над «Реалом» (4:0), а также он оценил шансы своей команды в борьбе за титул Ла Лиги.

«Мы не думаем о результате, а делаем то, что от нас требуют, это наша цель. Мы могли бы забить и больше в матче с "Реалом". Команда понимала, что все делает правильно, поэтому мы смогли разгромно выиграть.

Если у нас будет хоть минимальный шанс побороться за титул, мы сделаем это, хотя понимаем, что отрыв большой. Но мы будем готовы, если конкуренты начнут терять очки.

Сначала нам нужно выйти на второе место, опередив "Севилью". При этом мы всегда думаем о завоевании титулов и о высоких целях», — цитирует Бускетса Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 66 очками в 29 матчах продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 54 баллами после 28 игр поднялась на третье место.