Анчелотти: Это удар, «Реал» проиграл битву, но есть преимущество в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала»поделился эмоциями после домашнего поражения в матче с «Барселоной» (0:4).

«Начало матча было хорошим, но при счете 0:1 мы потеряли контроль, "Барселона" нашла пространство и доставила нам неприятности. Мы начали с тройкой защитников, пытались играть один в один, но это не сработало, не тот день.

У нас есть преимущество в чемпионате. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям.

Во втором тайме я хотел прессинговать немного повыше, но не получилось. Это моя вина. Это тяжелое поражение, потому что это эль-класико. Это удар, мы проиграли битву, но у нас есть преимущество в Ла Лиге, и мы должны сохранять спокойствие, ждать восстановления травмированных. Не нужно устраивать драму из-за этого результата», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 66 очками в 29 матчах продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 54 баллами после 28 игр поднялась на третье место.