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    Анчелотти: Это удар, «Реал» проиграл битву, но есть преимущество в Ла Лиге

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после домашнего поражения в матче с «Барселоной» (0:4).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Начало матча было хорошим, но при счете 0:1 мы потеряли контроль, "Барселона" нашла пространство и доставила нам неприятности. Мы начали с тройкой защитников, пытались играть один в один, но это не сработало, не тот день.

    У нас есть преимущество в чемпионате. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям.

    Во втором тайме я хотел прессинговать немного повыше, но не получилось. Это моя вина. Это тяжелое поражение, потому что это эль-класико. Это удар, мы проиграли битву, но у нас есть преимущество в Ла Лиге, и мы должны сохранять спокойствие, ждать восстановления травмированных. Не нужно устраивать драму из-за этого результата», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 66 очками в 29 матчах продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 54 баллами после 28 игр поднялась на третье место.

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