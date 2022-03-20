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    Вольфсбург — Байер. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.03.2022 в 19:30 начнется матч в чемпионате Германии по футболу Вольфсбург — Байер

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    Вольфсбург и Байер начнут матч в 19:30 в чемпионате Германии по футболу, 20.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Байер» — «Вольфсбург» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Байер»).

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