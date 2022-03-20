начнут матч в 18:00 в кубке Англии по футболу, 20.03.2022.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Манчестер Сити»).

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