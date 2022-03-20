В 20:00 20.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Лацио» — «Рома» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лацио»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Рома — Лацио.

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