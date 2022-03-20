Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А

Главный тренер «Милана»высказался насчет чемпионской гонки в Серии А после победы над «Кальяри» (1:0) в матче 30 тура.

«Каждая игра для нас сейчас очень важна. Мне понравился сегодняшний матч, мы играли качественно и интенсивно. Они создавали нам проблемы, но это неизбежно, ведь у двух команд была большая мотивация. Мы делаем большие вещи, но мы знаем, что есть ещё три команды, которые могут выиграть чемпионат.

Нет смысла смотреть далеко вперёд, нам предстоит пройти долгий путь. Мы должны сосредоточиться на своих матчах», — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

У «Милана» 66 очков. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.