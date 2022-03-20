ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомБенефис Малкома. «Зенит» уходит в отрыв от «Динамо»
  • 21:27
    • Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить тульский «Арсенал»
  • 01:10
    • «Атлетико» одержал победу над «Райо Вальекано» благодаря голу Коке
  • 00:41
    • Гол Беннасера принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • 22:33
    • «Бавария» разгромила «Унион», Левандовский оформил дубль
  • 22:18
    • «Челси» победил «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии
    Все новости спорта

    Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Наполи Интер
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался насчет чемпионской гонки в Серии А после победы над «Кальяри» (1:0) в матче 30 тура.

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    «Каждая игра для нас сейчас очень важна. Мне понравился сегодняшний матч, мы играли качественно и интенсивно. Они создавали нам проблемы, но это неизбежно, ведь у двух команд была большая мотивация. Мы делаем большие вещи, но мы знаем, что есть ещё три команды, которые могут выиграть чемпионат.

    Нет смысла смотреть далеко вперёд, нам предстоит пройти долгий путь. Мы должны сосредоточиться на своих матчах», — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

    У «Милана» 66 очков. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» наконец-то прервет серию неудач в противостоянии с «Реалом»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • СКА поквитается за прошлое унижение?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «ПСЖ» не отдаст победу «Монако»
  • «Монако» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры