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    Остин — Сиэтл Саундерс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.03.2022 в 23:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Остин — Сиэтл Саундерс

    Футбол MLS
    Остин и Сиэтл Саундерс начнут матч в 23:30 в американской футбольной лиге MLS, 20.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Остин» — «Сиэтл Саундерс» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сиэтл Саундерс»).

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