Орье: Мне жаль Почеттино. Проблема «ПСЖ» кроется внутри коллектива

Защитник «Вильярреала», ранее выступавший за «ПСЖ», поделился мнением о главном тренере парижан —

«Мне жаль Почеттино. Я многому научился у него. Я немного разочарован тем, как идут дела у "ПСЖ". Думаю, это не только его вина, проблема кроется внутри коллектива. Почеттино — талантливый специалист, у него есть масса отличных качеств. Дело во внутренних проблемах клуба. Это не очень простой сезон. Надеюсь, Почеттино останется в команде до конца сезона», — приводит слова Орье beIN Sports.

«Пари Сен-Жермен» набрал 65 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Ранее парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» (1:0, 1:3) в 1/8 финала турнира.