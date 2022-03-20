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    Орье: Мне жаль Почеттино. Проблема «ПСЖ» кроется внутри коллектива

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    Защитник «Вильярреала» Серж Орье, ранее выступавший за «ПСЖ», поделился мнением о главном тренере парижан — Маурисио Почеттино.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мне жаль Почеттино. Я многому научился у него. Я немного разочарован тем, как идут дела у "ПСЖ". Думаю, это не только его вина, проблема кроется внутри коллектива. Почеттино — талантливый специалист, у него есть масса отличных качеств. Дело во внутренних проблемах клуба. Это не очень простой сезон. Надеюсь, Почеттино останется в команде до конца сезона», — приводит слова Орье beIN Sports.

    «Пари Сен-Жермен» набрал 65 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Ранее парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» (1:0, 1:3) в 1/8 финала турнира.

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