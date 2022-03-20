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    • «Крылья Советов» обыграли «Сочи», забив на последних минутах матча
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    «Крылья Советов» обыграли «Сочи», забив на последних минутах матча

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    На стадионе «Фишт» в Сочи в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» принимал «Крылья Советов». Гости одержали победу — 3:2.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    На 45-й минуте счёт открыл нападающий гостей Максим Глушенков, ему ассистировал Антон Зиньковский. С 63-й минуты «Сочи» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Сергей Терехов. На 78-й минуте защитник «Крыльев» Юрий Горшков реализовал пенальти в ворота «Сочи».

    Через две минуты форвард «Сочи» Георгий Мелказде отыграл один мяч, голевой пас отдал Ивелин Попов. На 83-й минуте счёт сравнял хавбек хозяев Артём Макарчук, результативную передачу оформил Попов. На 90-й минуте после передачи Горшкова забил полузащитник «Крыльев Советов» Зиньковский.

    «Сочи» набрал 38 очков в 22 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (32) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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