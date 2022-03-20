Карпин: Есть разочарование из-за потери двух очков в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова»прокомментировал результат ничейного матча с(1:1) в 22-м туре РПЛ.

«С точки зрения игры матч оцениваю положительно. Понятно, что есть разочарование из-за потери двух очков.

Глядя на составы "Ростова" и "Динамо", если бы перед матчем сказали, что будет ничья, это расценивалось как хороший результат.

У "Динамо" был один голевой момент, больше не могу вспомнить. Это при том, что мы играли с командой, которая борется за чемпионство со всеми иностранцами, [играя] против 18-летних мальчиков. Могу сказать, что горд игрой.

Уверен, что поездка на поезде никак не сказалась на команде, это меньшее из зол. Понятно, что быстрее было бы на самолете, и тренировались бы в привычных условиях.

Мне кажется, нет никакого смысла ссылаться на неудобства, которые сейчас есть. На поле по игре никто бы это не сказал.

Команда стала раскрепощеннее? Да, я, можно сказать, что пытался это изменить, разговаривал с футболистами. Тедеева не было в заявке? Когда клуб сочтет нужным, дадут информацию.

Шварц? Сандро молодец, что все еще есть [в России], в отличие от других», — передает слова Карпина Sport24.