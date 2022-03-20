начнут матч в 16:00 в Суперлиге Турции, 20.03.2022.

Последний матч между собой: «Галатасарай» — «Газишехир» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Газишехир» — «Галатасарай». Коэффициент ставки — 3.00.

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