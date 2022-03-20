В 16:00 20.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Мальорка» — «Эспаньол» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эспаньол» — «Мальорка». Коэффициент ставки — 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эспаньол»).

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