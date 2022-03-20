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    «Ростов» упустил победу над «Динамо»

    «Динамо» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Ростовчане открыли счет на 59-й минуте, убежав в быструю атаку левым флангом. Сильянов вырезал передачу в штрафную на Полоза, который отличным ударом в дальний угол положил мяч под штангу.

    На 90-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Селява сфолил в своей штрафной, нарушив правила на Грулёве. Федор Смолов отличным ударом уложил мяч с «точки» в левый нижний угол ворот, под самую штангу.

    «Динамо» с 43 очками занимает в таблице РПЛ 2-е место. «Ростов», набравший 22 очка, остался на 12-й позиции.

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