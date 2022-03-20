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    Даллас — Портленд Тимберс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.03.2022 в 03:30 начнется матч в чемпионате МЛС Даллас — Портленд Тимберс

    Футбол MLS
    Даллас и Портленд Тимберс начнут матч в 03:30 в чемпионате МЛС, 20.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Даллас» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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