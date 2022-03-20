ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомБенефис Малкома. «Зенит» уходит в отрыв от «Динамо»
  • 15:55
    • ЦСКА разгромил «Рубин», Языджи оформил хет-трик
  • 15:38
    • Француженка Бреза-Буше выиграла женский масс-старт на этапе Кубке мира в Хольменколлене
  • 15:28
    • «Сочи» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
  • 14:42
    • Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «ПСЖ»
  • 14:13
    • Непряева выиграла пасьют на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»
    Все новости спорта

    ЦСКА разгромил «Рубин», Языджи оформил хет-трик

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ЦСКА Рубин
    В рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги «ЦСКА» принимал «Рубин». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу хозяев.

    Юсуф Языджи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юсуф Языджи

    На 5-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 11-й минуте хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен забил свой дебютный гол за московскую команду и упрочил преимущество хозяев в счёте. На 24-й минуте полузащитник ЦСКА Хесус Медина довёл счёт до разгромного.

    Через 2 минуты хавбек московского клуба Хорхе Карраскаль отправил четвёртый безответный мяч в ворота «Рубина». На 38-й минуте полузащитник «Рубина» Константин Кучаев сократил отставание казанской команды в счёте, но не праздновал гол. Через 6 минут хавбек казанцев Александр Ломовицкий получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

    На 67-й минуте встречи Языджи оформил дубль. В концовке встречи «Рубин» лишился ещё одного игрока — поле покинул защитник
    Силвие Бегич, получивший две жёлтые карточки. Арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Языджи.

    ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» наконец-то прервет серию неудач в противостоянии с «Реалом»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • СКА поквитается за прошлое унижение?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Тоттенхэм» проиграет «Вест Хэму» даже на своем поле?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры