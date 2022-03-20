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    Чикаго Файр — Спортинг Канзас Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.03.2022 в 01:00 начнется матч в чемпионате МЛС Чикаго Файр — Спортинг Канзас Сити

    Футбол MLS
    Чикаго Файр и Спортинг Канзас Сити начнут матч в 01:00 в чемпионате МЛС, 20.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Чикаго Файр» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Чикаго Файр»).

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