Алексей Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Рубином»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (6:1).

«Начали активно с первых минут, это очень понравилось. Забили два быстрых гола. Порадовало, что ребята не сбавили обороты, даже когда пропустили необязательный гол. Во втором тайме играли спокойно, на результат.

Отдельную работу проводим с каждым игроком, а не только с Языджи. Все наши новички очень хорошего уровня. Языджи просто постоянно настроен, получает удовольствие от игры.

Верно ли будет сказать, что возвращение брата много добавило команде и мне? Он не добавил, а связку восстановил. Василий очень много нам принёс, это правда. Наши взгляды на футбол и наше понимание футбола практически идентичны. Он это постоянно отрицает, конечно, но это так. У нас есть какие-то различия, если разбирать нас на мелкие детали, но в целом мы сходимся во всём.

Я не смотрю в турнирную таблицу. Наша задача побеждать в каждом матче. Стараемся это делать. Посмотрим в конце сезона», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата».