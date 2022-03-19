ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаШанс на реванш для «Реала», дуэль Симеоне и Гвардиолы, конец сказки «Вильярреала»
  • 21:27
    • Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить тульский «Арсенал»
  • 18:33
    • «Локомотив» победил «Ахмат» в Грозном
  • 18:03
    • «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», Промес не забил пенальти
  • 19:55
    • Улсбю-Ройселанн впервые в карьере стала обладательницей Кубка мира по биатлону
  • 19:29
    • ЦСКА удвоил преимущество в полуфинальной серии Западной конференции с «Динамо»
    Все новости спорта

    Талалаев: «Ахмат» играл в футбол лучше по всем показателям

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ахмат Локомотив РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что грозненский клуб превзошел «Локомотив», несмотря на поражение.

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    Команда из Грозного уступила в 22-м туре РПЛ со счетом 2:3, хотя вела 2:1.

    «Вы считаете, не такой хороший был второй тайм? 22 удара, пять стопроцентных голевых моментов. Я горжусь своей командой, тем, как мы играем в футбол.

    В первом тайме здорово комбинировали, во втором перешли немного на другую игру, тоже реализовали эту модель, чего не получилось в матче с "Рубином".

    Поблагодарил ребят, я считаю, что моя команда играла в футбол лучше по всем показателям. К сожалению, у соперника собраны исполнители, которые решают моменты, у нас есть игроки, которых клуб смог приобрести. Реализация моментов определяется мастерством игроков.

    В весенней стадии мы одна из лучших команд по игре, а реализовывать моменты мы будем в следующих матчах. Я ставлю задачу на определенную игру, сегодня практически со всеми задачами мы справились.

    Если у нас защитник, игрок сборной, упускает единственного нападающего, который играет головой, Кухту, а мы это все показали, объяснили… Значит, нам нужно еще работать и работать», — заявил тренер «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» продолжит выносить «Магнитку»?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • «Тоттенхэм» проиграет «Вест Хэму» даже на своем поле?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Барса» наконец-то прервет серию неудач в противостоянии с «Реалом»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 20 марта
  • Завтра в 20:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры