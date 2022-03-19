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    Агент Шиманьски: Не исключено, что Себастьян сменит клуб в ближайшее время

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    Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски, сообщил о скором уходе футболиста из московского клуба.

    Себастьян Шиманьски
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    Себастьян Шиманьски

    «Я в хороших отношениях с "Динамо". Не исключено, что Себастьян будет продан к 7 апреля. Если нет, то он покинет клуб не позднее лета. Однако мы уже договорились, что он сможет сменить команду за определенную сумму. Переговоры продолжаются и находятся на очень продвинутой стадии. Это вопрос ближайших недель. Шиманьски будет играть в другом чемпионате.

    Кто и как за него заплатит? Говорить об этом — не в моих компетенциях. Моя роль заключалась в поиске желающих. Такие появились. Не все банки в России подпадают под санкции. Оплата может быть отложена во времени. Я не знаю. Наверное, найдется какое-то решение, — цитирует Пекарски Meczyki.

    Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня 2022 года с зарубежными командами.

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