Агент Шиманьски: Не исключено, что Себастьян сменит клуб в ближайшее время

Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника «Динамо», сообщил о скором уходе футболиста из московского клуба.

«Я в хороших отношениях с "Динамо". Не исключено, что Себастьян будет продан к 7 апреля. Если нет, то он покинет клуб не позднее лета. Однако мы уже договорились, что он сможет сменить команду за определенную сумму. Переговоры продолжаются и находятся на очень продвинутой стадии. Это вопрос ближайших недель. Шиманьски будет играть в другом чемпионате.

Кто и как за него заплатит? Говорить об этом — не в моих компетенциях. Моя роль заключалась в поиске желающих. Такие появились. Не все банки в России подпадают под санкции. Оплата может быть отложена во времени. Я не знаю. Наверное, найдется какое-то решение, — цитирует Пекарски Meczyki.

Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня 2022 года с зарубежными командами.