Селихов: «Спартак» должен рассчитаться с «Нижним Новгородом» за первый круг

Вратарь «Спартака»прокомментировал предстоящий матч против «Нижнего Новгорода» в 22-м туре РПЛ.

В матче первого круга, который прошел в Москве, команда Александра Кержакова одержала победу со счетом 2:1.

«Про статистику не знаю, но знаю, что у нас есть должок за первый круг. Его мы должны вернуть. Как узнал о вызове в сборную? Мне позвонил Виталий Кафанов незадолго до объявления списка и сказал, что 21 марта встречаемся в Новогорске. Конечно, я рад. Прошло, наверное, 4 года с момента моего первого вызова. С Карпиным разговора не было. Он говорил, что вратари — отдельная каста, и он туда как бы не лезет», — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Матч между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» состоится 19 марта, начало игры — в 14:00 мск.