«Нижний Новгород» — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 72-й минуте открыли красно-белые. Джикия сделал заброс по флангу, Николсон дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Мартинс опередил защитника и переправил мяч в ближний угол ворот.

Спустя минуту нижегородцы отыгрались. Горбунов с фланга навесил в штрафную «Спартака», Эннин поборолся с Литвиновым, мяч отскочил к Юлдошеву, который головой пробил в дальний угол ворот.

На 75-й минуте в ворота «Нижнего Новгорода» был назначен пенальти — Стоцкий в штрафной заплёл ноги Мозесу.

Промес с пенальти пробил по центру ворот, а Нигматуллин завалился в левый угол. Но после проверки ВАР гол не был засчитан — Промес в момент удара по мячу попал сам себе в опорную ногу.

«Спартак» набрал 27 очков и остался на 9-м месте. В активе «Нижнего Новгорода» 24 очка и 11-я позиция в таблице РПЛ.