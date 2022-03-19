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    «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», Промес не забил пенальти

    «Нижний Новгород» — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Счет в матче на 72-й минуте открыли красно-белые. Джикия сделал заброс по флангу, Николсон дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Мартинс опередил защитника и переправил мяч в ближний угол ворот.

    Спустя минуту нижегородцы отыгрались. Горбунов с фланга навесил в штрафную «Спартака», Эннин поборолся с Литвиновым, мяч отскочил к Юлдошеву, который головой пробил в дальний угол ворот.

    На 75-й минуте в ворота «Нижнего Новгорода» был назначен пенальти — Стоцкий в штрафной заплёл ноги Мозесу.

    Промес с пенальти пробил по центру ворот, а Нигматуллин завалился в левый угол. Но после проверки ВАР гол не был засчитан — Промес в момент удара по мячу попал сам себе в опорную ногу.

    «Спартак» набрал 27 очков и остался на 9-м месте. В активе «Нижнего Новгорода» 24 очка и 11-я позиция в таблице РПЛ.

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