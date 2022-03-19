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    Лоськов: Надо поблагодарить игроков «Локо» за самоотдачу, за второй тайм

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    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал победу над «Ахматом» (3:2) в матче 22-го тура РПЛ.

    Дмитрий Лоськов
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    Дмитрий Лоськов

    «Игра была тяжелая: мы уступали по ходу матча. Надо поблагодарить ребят за самоотдачу, за второй тайм.

    Они выправили ситуацию, забили два гола, вытерпели. Игра была тяжелая, поле и погодные условия были тяжелыми. Заработали три очка, будем двигаться дальше», — цитирует тренера сайт «Локо».

    «Локомотив» с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице и опережает идущий строчкой ниже «Ахмат» на три балла.

    В следующем туре «Локомотив» примет столичный «Спартак» 2 апреля, а «Ахмат» встретится на выезде с тульским «Арсеналом».

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