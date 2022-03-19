начнут матч в 22:30 в американской футбольной лиге MLS, 19.03.2022.

Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Орландо Сити». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

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